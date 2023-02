Après une 13e édition réussie à Douala, Africa Banking Forum (ABF), l’événement phare des métiers et technologies de la banque en Afrique francophone pose ses valises à Abidjan, confirmant ainsi la vocation de la capitale ivoirienne en tant que plateforme incontournable de la finance africaine.

Afin de mettre en avant le rôle central que joue le secteur bancaire dans les plans de relance économique, les politiques d’intégration et dans le financement des activités économiques sur le continent, One Africa Forums, fervent ambassadeur de la coopération Sud Sud et de l’intégration africaine, sous l’égide du ministère de l’Économie et des Finances de la Côte d’Ivoire, vous donne rendez-vous les 23 et 24 février 2023 à Abidjan pour une 14e édition sous le thème « La dynamique bancaire africaine : levier de relance et d’intégration ».

Cet événement sera présidé par le ministre de l’Économie et des Finances, Adama Coulibaly, et sera organisé en partenariat avec l’Association Professionnelle des Banques et Établissements Financiers de Côte d’Ivoire (APBEF-CI). « Les performances macroéconomiques qu’est entrain de connaitre la Côte d’Ivoire, en partie attribuables au secteur bancaire qui a soutenu les importants investissements réalisés pendant la crise sanitaire, méritent d’être mises en lumière et justifient le choix de la destination de cette 14e édition », a déclaré Hassan Alaoui, Président de One Africa Forums.

Plus de 400 décideurs de la communauté bancaire et financière africaine seront en conclave à Abidjan, la destination d’affaires de l’Afrique de l’Ouest pour débattre, échanger et partager les expériences, expertises et meilleures pratiques.

« Les banques africaines sont sur le bon sentier d’expansion. Elles ont su durant ces 20 dernières années s’affranchir d’un modèle inadapté en imaginant des véhicules qui répondent aux besoins fondamentaux de l’Afrique. Ces banques sont créatives à l’image des personnalités qui les dirigent. Elles sont aussi panafricaines et indiscutablement ancrées dans notre réalité», a déclaré Dhafer Saidan, Full Professor of Finance, SKEMA Business School, Head MSc Sustainable Finance and FinTech.

« La dynamique bancaire africaine au service de la relance économique et de l’intégration africaine »

Les crises écologiques, sanitaires et sécuritaires continuent de maintenir l’économie mondiale dans sa pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale.

Non épargnée, l’Afrique vit aussi « sa crise économique » et n’a d’autres alternatives que l’intégration régionale et continentale pour réussir sa relance. À cet effet, le secteur bancaire apparaît à la fois comme un allié de taille des politiques d’intégration économique et véritable fer de lance de la reprise.

« Parce que les banques sont au cœur du système financier et plus que jamais engagées à jouer un rôle majeur dans les politiques de relance et d’intégration de nos économies, je voudrais inviter mes confrères banquiers et les partenaires du système financier de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique à participer massivement à la 14e édition de l’Africa Banking Forum à Abidjan », a affirmé Jérôme EHUI, Directeur général de Versus Bank et par ailleurs, Président de l’APBEF-CI.

Durant deux journées, ABF 2023 va aborder des questions stratégiques, telles que l’alliance État/Banque pour le redressement de l’économie africaine, les règles prudentielles bâloises, l’éducation financière, le financement de la PME. D’autres questions en rapport avec la performance opérationnelle des banques à savoir la concurrentiabilité, les tendances technologiques innovantes, le big data, l’expérience client, la sécurité et la cyber résilience seront également au cœur des échanges.

ABF se veut donc un laboratoire d’idée où experts, analystes, financiers, banquiers et hommes politiques vont jeter leurs regards et analyses sur les défis et enjeux actuels et évolutifs des secteurs bancaire et financier et ainsi apporter des réponses claires et cohérentes aux différentes problématiques qui seront soulevées.