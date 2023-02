Les travaux de l’Audition parlementaire aux Nations Unies au titre de l’année 2023 ont débuté, lundi à New York, avec la participation du Maroc, représenté par une délégation des deux chambres du parlement.

La délégation marocaine à cet événement de deux jours est composée des représentants, Ahmed Touizi, président du Groupe du Parti Authenticité et modernité (PAM), Mustapha Raddad, du Groupe du Rassemblement national des Indépendants (RNI) et Omar Hejira, du Groupe istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme, tous les deux membres de l’Union interparlementaire (UIP) co-organisatrice de l’événement avec le bureau du président de l’Assemblée générale de l’ONU.

La délégation est également composée de Khaddouj Slassi, membre du Groupe socialiste à la Chambre des représentants, Kamal Ait Mik, membre du Groupe du RNI à la Chambre des conseillers, Hassan Choumais, membre du Groupe Authenticité et Modernité à la même Chambre, Abdelouahed Darouich, conseiller général chargé de la diplomatie parlementaire et Said Satraouy, chef de division des relations internationales à la Chambre des représentants.

L’Audition parlementaire aux Nations Unies, tenue sous le thème « De l’eau pour tous et pour la planète: arrêtons le gaspillage, changeons la donne, investissons dans l’avenir », apportera une perspective parlementaire à la Conférence de l’ONU sur l’eau, qui se tiendra du 22 au 24 mars 2023, à New York, indique-t-on auprès des organisateurs.

Intervenant à cette occasion, le président de l’Assemblée générale de l’ONU, Csaba Korosi a relevé l’importance du partenariat « solide et stratégique » entre les Nations Unies et l’UIP pour combler le fossé entre les idées aux niveaux international et national et trouver des solutions aux problématiques mondiales.

Il a, dans ce cadre, indiqué que l’humanité manque de temps et il est urgent que « nous nous unissons de manière collective sur la base d’un renouveau de nos objectifs et de notre solidarité, sous le prisme de la gestion et de la transformation des crises » notamment celle de l’eau, notant que les délibérations annuelle de 2023 pourraient proposer des orientations et des contributions « non-négligeables à être prises en compte par les Etats membres lors de la préparation de la conférence décisive » de l’ONU sur l’eau en mars prochain.

Et de souligner que l’objectif de l’actuelle audition est de faire entendre aux gouvernements, aux parlements et à la communauté des Nations Unies une perspective critique sur l’identification des éléments qui changent la donne pour mieux affronter la crise imminente de l’eau et créer un environnement sain, fondé sur le développement durable pour les générations à venir.

De son côté, le président de l’UIP, Duarte Pacheco a signalé que cette audition est un exemple de la façon dont les Nations Unies doivent dialoguer avec les parlements et vice-versa pour surmonter les problèmes de l’heure.

Il a mis en avant l’importance de la coopération entre l’organisation multilatérale et l’UIP dans la recherche de recommandations et de solutions idoines à la multitude de crises auxquelles est confronté le monde.

Évoquant la crise de l’eau, Pacheco a souligné la nécessité d’engager des discussions sincères pour trouver des solutions à une problématique qui dépasse les frontières et qui risque de provoquer des conflits entre les pays.

« Notre devoir est d’aider à réaliser le droit d’accès à l’eau », a-t-il insisté, ajoutant que les problèmes de l’eau et de l’assainissement peuvent être résolus à travers des actions coordonnées prises aux niveaux national et international d’où l’importance, selon lui, du rôle dont s’acquittent les parlementaires en tant que force de propositions et de législation.

Fondée en 1889 par un groupe de parlementaires qui se consacraient à la promotion de la paix par la diplomatie et le dialogue parlementaires, l’UIP est depuis devenue l’organisation mondiale des parlements nationaux. Elle compte 178 Parlements membres, 14 membres associés et un nombre croissant de parlementaires du monde entier qui participent à ses travaux.

Elle se fixe comme objectifs la promotion de la gouvernance, des valeurs démocratiques, de la paix, de l’autonomisation des jeunes et du développement durable grâce au dialogue politique, à la coopération et l’action parlementaire.