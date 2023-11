L’Américain Ondas, fournisseur de réseaux sans fil industriels privés et de solutions commerciales de drones et de données automatisées, a annoncé avoir conclu un protocole d’accord avec Maghrebnet, fournisseur marocain spécialisé dans les technologies de l’information, les réseaux, les télécommunications et l’énergie électrique.

Ce partenariat stratégique permettra à Ondas de se développer sur le marché marocain et plus largement nord-africain en offrant une infrastructure de drones avancée pour les villes et les installations industrielles et stratégiques, note un communiqué de l’entreprise basée aux États-Unis.

Dans le cadre de cet accord, la société marocaine présentera les systèmes d’Ondas aux clients potentiels de la région et gérera la fabrication et la vente des systèmes automatisés Optimus Drone-In a-Box d’Onas au Maroc et au Sénégal.

Sur la base de leur croissance future, Ondas et Maghrebnet ont convenu de mettre en place des stations d’accueil, ainsi qu’un centre commun de recherche et de développement au Maroc.