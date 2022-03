L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II (IAV) ont annoncé, mercredi, le lancement de l’incubateur « Agri-Food Tech », une structure d’accompagnement des startups du secteur agricole et agroalimentaire, financée par le projet Erasmus+ AgriENGAGE.

La création de l’incubateur Agri-Food Tech s’inscrit dans la vision nationale d’un développement agricole inclusif, durable et axé sur l’innovation, telle qu’elle est formulée dans la nouvelle stratégie Génération Green 2020-2030, indique un communiqué de l’UM6P.

Implanté sur le campus de l’UM6P à Benguerir et sur celui de l’IAV Hassan II à Rabat, l’incubateur « Agri-Food Tech » a pour mission de faire progresser l’agriculture et l’agroalimentaire au Maroc en aidant les jeunes porteurs d’idées innovantes et à fort potentiel à créer des startups et à les transformer en entreprises durables et compétitives.

Le programme d’incubation « Agri-Food Tech » offrira aux porteurs de projets un cursus personnalisé au cours duquel, ils bénéficieront d’un soutien pratique, d’ateliers de formation pertinents, ainsi que de conseils et de mentorat de la part d’experts qualifiés basés au Maroc et à l’étranger.

Ces entrepreneurs auront également l’occasion de présenter leurs projets à un ensemble d’investisseurs, d’entreprises et d’agriculteurs susceptibles d’investir ou de collaborer avec eux. Ils auront également accès aux diverses installations et laboratoires de l’UM6P et de l’IAV Hassan II pour développer davantage leurs produits et services.

« Le secteur agricole africain recèle de nombreuses opportunités pour les aspirants entrepreneurs et innovateurs. À travers la mise en place de l’incubateur Agri-Food Tech, nous comptons soutenir une nouvelle génération d’entrepreneurs dans la création et la croissance de leurs activités dans les domaines de l’agriculture et de l’agrobusiness au profit du Maroc et de l’ensemble du continent africain », a affirmé, M. Hicham El Habti, président de l’UM6P cité dans le communiqué. « L’incubateur Agri-Food Tech agira comme un catalyseur pour la promotion de l’innovation et la constitution de startups agricoles et agroalimentaires à forte valeur ajoutée. Une telle structure fournira un levier significatif pour la mise en œuvre de la nouvelle stratégie du secteur agricole », a indiqué pour sa part, M. Abdelaziz El Hraiki, directeur de l’IAV Hassan II.

L’UM6P met la recherche, l’innovation et l’entrepreneuriat au service du développement durable du Maroc et du Continent africain et ce, en préparant ses étudiants et chercheurs à jouer un rôle de premier plan dans la résolution des grands défis auxquels les Africains sont confrontés.

Leader national et continental en matière d’enseignement supérieur et de formation des cadres, l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II est un centre polytechnique de formation, de recherche et de développement dans de multiples domaines du secteur agricole, notamment l’agronomie, l’horticulture, la médecine vétérinaire, la topographie, le génie rural et l’industrie agroalimentaire.

Acteur majeur dans le déploiement de la Stratégie Nationale de Formation et de Recherche Agricole, l’IAV Hassan II participe de manière déterminante au développement du facteur humain à travers la formation initiale et continue, ainsi que le transfert des connaissances issues des activités de recherche, de développement et d’innovation.