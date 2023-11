Mastercard a remis à L’bankalik, la banque 100% mobile d’Attijariwafa bank, son certificat Digital First en reconnaissance des efforts de la banque en matière d’expérience client et d’innovation dans l’écosystème des paiements au Maroc.

Il s’agit du premier certificat de ce type décerné en Afrique du Nord-Ouest, indique Mastercard dans un communiqué, soulignant que le programme Digital First de Mastercard atteste que les clients L’bankalik disposent désormais d’un éventail de services digitalisés de paiement, accessible à travers leur mobile, de la délivrance de carte virtuelle, au paiement mobile sans contact par smartphone.

Il atteste également que les clients peuvent efficacement contrôler l’usage de leur carte à travers l’application et bénéficier d’une sécurité accrue pour une plus grande tranquillité d’esprit, ajoute la même source.

Les détenteurs de la carte Mastercard L’bankalik bénéficient d’une offre digitale de classe mondiale à travers une expérience de carte numérique améliorée de bout en bout sur un smartphone, d’un accès instantané à la carte, de paiements transparents et d’un contrôle total sur leur carte sans compromettre les protocoles de sécurité et d’authentification.

Ainsi, les clients peuvent ouvrir un compte bancaire et commander une carte de paiement numériquement et utiliser leur téléphone portable pour effectuer des achats avant même que la carte plastique ne soit délivrée.

Grâce à l’application mobile L’bankalik, ils peuvent également personnaliser leur carte, fixer des limites pour les retraits et paiements en local et à l’international. En plus de pouvoir activer ou recharger à distance leurs dotations de paiement international (E-commerce & voyage).

Cette récompense est la consécration d’un partenariat fort entre Mastercard et L’bankalik. Les deux partenaires ont récemment introduit Apple Pay et les paiements sans contact (NFC) pour l’ensemble des clients de la banque 100% mobile d’Attijariwafa bank.