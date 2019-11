Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a reçu, ce vendredi au Caire, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Lors de cette audience qui s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Maroc au Caire et représentant permanent du Royaume près la Ligue des Etats arabes, Ahmed Tazi, Bourita a remis au chef de l’Etat égyptien un message écrit du Roi Mohammed VI, portant sur le renforcement de la coopération entre les deux pays et exprimant la volonté de donner un nouvel élan au partenariat entre le Maroc et l’Egypte, dans ses volets humains, politiques et de développement.

IM