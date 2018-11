Infomediaire Maroc – L’Arabie saoudite souhaite voir ses revenus du tourisme dépasser 56,2 milliards de dollars d’ici la fin de l’année, a rapporté l’Agence de presse saoudienne citant un rapport sur le tourisme du pays. Selon le rapport du Centre d’information et de recherche sur le tourisme de la Commission saoudienne pour le tourisme et le patrimoine national, le tourisme a connu une croissance beaucoup plus rapide que l’ensemble de l’économie saoudienne au cours des dernières années grâce à une série de mesures prises par le gouvernement pour stimuler le secteur.

Les revenus du tourisme sont passés de 15,2 milliards de dollars en 2004 à plus de 51,4 milliards en 2017, affirme le rapport, ajoutant que le tourisme est devenu l’un des secteurs non pétroliers les plus importants du Royaume. Le tourisme a généré 993 901 emplois directs et indirects en 2017.

Rédction Infomediaire