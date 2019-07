La commune urbaine de Casablanca et la société de développement local Casablanca Baia ont officialisé, ce mercredi, l’entrée en vigueur d’une convention conjointe portant sur la lutte contre les vecteurs de maladies, les nuisibles et la capture des animaux errants.

La convention, d’un montant de 20 millions de dirhams, s’articule autour d’un plan d’action concis et intégré avec des objectifs annuels, principalement le traitement de plus 120 000 bouches d’égout contre les rats et les rongeurs, la lutte contre les insectes rampants dans plus de 5 000 km de réseau d’assainissement, le traitement de 50 000 km de boulevards et de rues contre les insectes et la capture de plus de 30 000 chiens errants.

Afin d’assurer la réalisation de ces objectifs, les ressources humaines nécessaires (médecins, agents techniques et ouvriers) ont été mobilisées et ont suivi des formations théoriques et pratiques dans les domaines de la sécurité, de la communication et du perfectionnement des compétences.