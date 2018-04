Infomediaire Maroc – Le Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), qui souffle cette année sa 13ème édition, ambitionne cette année d’attirer plus de 800 000 visiteurs, a affirmé le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch.

Déployé sur 180 000 m2, dont 87 000 couverts, le SIAM accueille plus de près de 1 400 exposants issus de 67 pays. Les Pays-Bas qui sont dotés d’un réseau logistique de 1er plan et représentent l’une des places centrales du commerce européen et mondial pour les produits agricoles, seront l’invité d’honneur de cette édition, a rappelé Akhannouch.

Rédaction Infomediaire.