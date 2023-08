Le climat général des affaires dans l’industrie, au deuxième trimestre 2023 (T2-2023), aurait été « normal » selon 72% des entreprises et « défavorable » selon 20% d’entre elles, estime Bank Al-Maghrib (BAM).

Ces proportions sont respectivement de 79% et de 18% dans l' »agro-alimentaire », de 78% et de 13% dans le « textile et cuir », de 61% et 32% dans la « chimie et parachimie », ressort-il des résultats trimestriels de l’enquête de conjoncture, menée par BAM.

En revanche, 40% des industriels de la « mécanique et métallurgie » auraient qualifié le climat des affaires de « favorable » et 40% de « normal », ajoute la même source. Dans l' »électrique et électronique », l’ensemble des industriels déclarent un climat des affaires « normal ».

En ce qui concerne les conditions d’approvisionnement, elles auraient été, au T2-2023, « normales » selon 86% des industriels et « difficiles » selon 14% d’entre eux. Ces proportions atteignent 79% et 21% dans l' »agro-alimentaire » et 73% et 27% dans la « mécanique et métallurgie ». Dans les autres branches, la majorité des entreprises qualifient les conditions d’approvisionnement de « normales ».

S’agissant des effectifs employés, ils auraient connu une stagnation durant les trois derniers mois, dans toutes les branches à l’exception de la « mécanique et métallurgie » où ils auraient plutôt baissé.

Pour les trois prochains mois, les industriels anticipent une stagnation des effectifs employés. Par branche, ils prévoient une hausse des effectifs dans l' »électrique et l’électronique » et dans la « mécanique et métallurgie », une stagnation dans l' »agro-alimentaire » et dans le « textile et cuir » et une baisse dans la « chimie et parachimie ».

Au deuxième trimestre 2023, les coûts unitaires de production auraient augmenté dans toutes les branches d’activité hormis l' »électrique et électronique » où ils auraient plutôt stagné.

Au deuxième trimestre 2023, la situation de la trésorerie aurait été qualifiée de « normale » par 61% des entreprises et de « difficile » par 38% d’entre elles. Cette dernière proportion se situe à 12% dans le « textile et cuir », à 15% dans l' »agro- alimentaire », à 54% dans la « chimie et parachimie » et à 61% dans la « mécanique et métallurgie ».

En revanche, les industriels de l' »électrique et l’électronique » jugent « normale » leur situation de trésorerie.

