Un guide intitulé “Être connecté en toute sécurité” pour sensibiliser les jeunes aux outils de vigilance numérique a été élaboré par le groupe de travail “Régulation et nouveaux médias numériques” au sein du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle (CSCA).

Le guide a pris en compte les nouvelles conditions de consommation des médias par les jeunes publics dont la protection fait partie des préoccupations de l’instance de régulation.

Le groupe de travail “Régulation et nouveaux médias numériques” se propose de réfléchir à un modèle marocain de régulation numérique, tout en prenant en considération tant les exigences démocratiques que le respect de la personne humaine, la lutte contre l’incitation à la haine et à la violence, la lutte contre toutes les formes de discriminations, la protection de l’enfance, l’honnêteté de l’information et le pluralisme des opinions.

“La toile est devenue un fait social qui bouleverse notre manière de consommer de l’information, de l’image, du son”, a souligné la présidente du groupe de travail et membre du CSCA, Narjis Rerhaye, dans l’introduction du guide, ajoutant qu’enfants, jeunes et parents doivent être outillés pour naviguer dans cet océan sans fin et non sans dangers.

“Être connecté en toute sécurité”, tel est l’objectif de ce guide, a relevé Mme Rerhaye, notant que les jeunes publics sont particulièrement exposés à ces cultures numériques de plus en plus innovantes par leurs codes et leurs normes et qui sont véhiculés par les plateformes digitales et les réseaux sociaux. “Il y a urgence à mettre en place un devoir de vigilance numérique”, a-t-elle lancé.

Ce guide disponible en arabe, en amazigh et en français, présente ainsi des outils pour tout à la fois développer le réflexe de vérification de l’information, déceler un contenu inapproprié, protéger ses données personnelles, ou encore éviter d’être sujet à l’addiction numérique.

Illustré et pédagogue, ledit guide explique également pourquoi le dialogue en toute confiance entre enfants et parents a toute importance en matière d’usage avisé des contenus offerts par les réseaux sociaux.

Ce document qui se veut une feuille de route s’articule autour de cinq axes, à savoir “hyperconnectivité et addiction au numérique”, “défis sur internet ciblant le jeune public”, “pédocriminalité, pédopornographie, cyberharcèlement”, “données personnelles, comment les protéger?” et “comment faire seul le fact-checking?”.

Les auteurs du guide ont formulé également des recommandations, notamment la nécessité de prendre connaissance des conditions générales d’utilisation des sites afin d’être averti de la manière avec laquelle les données personnelles seront exploitées.