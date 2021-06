L’Espagne doit «agir comme pays ami» pour que la confiance soit rétablie dans ses relations avec le Maroc, «une grande Nation et un pays ami et voisin», souligne le directeur du quotidien espagnol “La Razon”, Francisco Marhuenda. «Actuellement nous avons une réalité devant nous, c’est que le Maroc a perdu confiance en l’Espagne. Le gouvernement espagnol doit donc œuvrer pour que cette confiance soit rétablie», a affirmé Marhuenda dans une vidéo postée sur le site web du quotidien espagnol.

«Maintenant que cette confiance est brisée, le moment est venu pour que le gouvernement espagnol arrête ces absurdités et œuvre à résoudre la crise avec le Maroc sur la base des principes de la cohérence, de la proximité et de l’entente », a-t-il recommandé.

Le Maroc est une «grande Nation qui se développe de plus en plus et ses relations avec l’Espagne ont toujours été empreintes de coopération et de confiance”, a rappelé le directeur de La Razon.

«L’Espagne et le Maroc, deux pays voisins et amis qui partagent des liens cordiaux, sont condamnés à s’entendre pour dépasser cette crise», a-t-il insisté.