Le dollar perdait du terrain jeudi face à l’euro, dans un marché où règne l’optimisme après un rebond de la confiance des consommateurs aux États-Unis en décembre.

Le billet vert abandonnait ainsi 0,42% à 1,0649 dollar pour un euro.

La confiance des consommateurs aux États-Unis a enregistré en décembre un rebond inattendu, atteignant son plus haut niveau depuis plus de six mois.

La publication de ces données a réanimé l’appétit pour le risque des investisseurs, réduisant l’attrait du dollar qui se voit pénalisé par son statut de valeur refuge.