Rekrute vient de publier son baromètre annuel des profils les plus recherchés par les recruteurs au Maroc, qui s’appuie sur l’analyse des offres d’emploi publiées par les entreprises en 2022.

A travers ce baromètre, Rekrute répond aux questions relatives aux tendances RH en termes de recrutement (les secteurs qui recrutent le plus, les métiers en forte demande ou tout simplement les profils les plus convoités par les entreprises), indique Rekrute dans un communiqué.

Ainsi, l’analyse globale ressort qu’en 2022, le marché de l’emploi a retrouvé un rythme de croisière après la vague des recrutements post-covid qui a eu lieu pour pallier au taux de turnover élevé, faisant savoir que le volume d’offres d’emploi a ainsi enregistré une légère diminution de 4% par rapport à 2021, en termes d’annonces publiées.

Dans le détail, le baromètre fait ressortir que les secteurs des centres d’appel et l’informatique demeurent cette année encore les deux plus gros recruteurs en 2022.

En effet, le secteur de l’informatique garde le haut de l’affiche en marquant une croissance de 42% par rapport à 2021 en nombre de postes ouverts. Le secteur a généré 17% des postes ouverts en 2022 au lieu de 12% seulement en 2021, une croissance qui n’arrête pas d’augmenter d’années en années, note Rekrute.

La banque, qui se positionne parmi les 3 secteurs les plus attractifs en 2022 et qui était en stagnation en 2021, a triplé, quant à lui, le pourcentage des postes ouverts en 2022 en passant de 4% en 2021 à 12% en 2022.

S’agissant des fonctions les plus demandées en termes d’annonces en 2022, l’informatique / électronique se classent en première position avec une part 34%, suivis des métiers du Call Center (11%), des métiers de la banque (5%), de la gestion / comptabilité / finance (5%), des RH / personnel / formation (5%), du commercial / vente / export (5%), de la gestion projet / études / R&D (4%), de la production / qualité / sécurité /maintenance (3%), des achats / Supply Chain (3%) et de l’Audit / conseil (3%).

Rekrute note, dans ce sens, l’entrée dans le classement de la fonction achats/ supply chain et de l’audit / conseil et la sortie des fonctions Télécom et Enseignement, soulignant que les métiers du call center, en deuxième position, ne sont pas aussi demandés en 2022 (11%), contre (21%) des annonces diffusées en 2021.

Par ailleurs, la nouveauté de l’année 2022, d’après le Baromètre, est l’arrivée de la fonction « Métiers de la banque » qui a presque doublé sa demande en 2022, se classant au top 3 du classement.

Sur un autre volet, Rekrute fait savoir que les bac+5 sont les profils les plus convoités par les recruteurs en 2022, représentant ainsi 60% de la demande des recruteurs, contre 53% en 2021. Cette augmentation a été enregistrée au détriment des bac+2 qui ne représentent aujourd’hui que 19% de la demande, contre 28% en 2021. La demande des bac+3 et des bac+ 4 a connu une légère hausse aussi, de 20% en 2022, contre 18% en 2021.

En 2022, la demande des candidats ayant une expérience comprise entre 3 et 5 ans a augmenté de 21%, continuant ainsi d’illustrer le besoin prononcé des recruteurs, relève Rekrute, ajoutant que ce type de profil représente 34% en 2022, contre 28% en 2021. Cette catégorie qui occupe la première place a acquis plus de points au détriment des débutants qui ne représentent aujourd’hui que 10% alors qu’ils représentaient 16% en 2021. La demande des personnes ayant une expérience comprise entre 1 et 3 ans et 5 et 10 ans, demeure, quant à elle, stagnante.