L’opérateur de services et de solutions digitales, Inetum, a inauguré, jeudi à Casablanca, son premier Fablab en Afrique, visant à augmenter la capacité du groupe à accompagner ses clients africains sur le champ de l’innovation, au plus près de leurs besoins.

Situé au sein du nouveau siège d’Inetum à Casanearshore, ce centre d’innovation, qui a été inauguré en présence de Vincent Rouaix, Président-directeur général d’Inetum, vient renforcer la localisation des compétences et assurer la capacité du groupe à accompagner ses clients sur une offre de bout-en-bout.

Cette inauguration témoigne de l’ambition stratégique du groupe de contribuer à la transformation numérique du continent africain à l’ère de la post-transformation digitale, dans laquelle les besoins et les usages se réinventent sans cesse.

Les FabLabs d’Inetum sont des lieux dédiés à l’innovation, pensés pour permettre aux clients de faire l’expérience des dernières avancées technologiques. Aménagés pour recevoir les partenaires et les clients du groupe, ils favorisent une démarche de co-création et de proximité, qui permet d’aller de la formulation du besoin à la modélisation de solutions.

Ces structures sont composés d’équipes pluridisciplinaires, intégrant des chercheurs et orientés autour de la création de solutions pensées comme accélérateur du changement pour les organisations.

Depuis plusieurs années, cette démarche d’idéation guide la stratégie d’innovation du groupe qui s’appuie sur un réseau composé aujourd’hui de sept Fablabs localisés respectivement en France, en Belgique, en Espagne, au Portugal et maintenant au Maroc pour le continent africain.

A cette occasion, Rouaix a souligné que l’Afrique est en plein essor grâce au numérique, notant que “l’inauguration du Fablab de Casablanca, le premier sur le continent africain, témoigne de notre volonté d’œuvrer en faveur de l’intégration des nouvelles technologies en tant que moteur de l’économie africaine”.

“Dans cette période de crise internationale, nous continuons à appuyer et à soutenir nos entreprises partenaires à travers le développement de l’innovation et des technologies. C’est l’ADN d’Inetum, acteur du positive digital flow”, a-t-il ajouté.

Pour sa part, Jean-François Gaudy, Directeur Innovation & Digital d’Inetum, a indiqué que ce FabLab facilitera le développement de solutions innovantes co-construites au service des clients et partenaires d’Inetum.

Basé sur la recherche, il permettra également aux entreprises de garder un temps d’avance sur leurs marchés respectifs, grâce à l’innovation et aux technologies déployées, a-t-il assuré, faisant observer que sa mise en place à Casablanca est une étape importante pour répondre aux attentes des acteurs numériques marocains et africains.

De son côté, Imad Haddour, Directeur général zone Afrique d’Inetum, s’est réjoui de la mise en place de cette structure au Maroc, qui devient ainsi une plateforme pour le développement des activités du groupe en Afrique, ajoutant que les collaborateurs bénéficieront des formations sur les technologies innovantes, en complément de leur cursus universitaire pour une meilleure préparation aux métiers d’aujourd’hui et d’avenir.

Engagé en faveur de la transition numérique du continent africain, Inetum est présent sur le continent depuis plus de 15 ans. Cette histoire reflète une fidélité entrepreneuriale continue, une présence locale forte et une ambition de croissance accélérée par une présence établie et une forte cohérence avec les activités de l’économie locale.

Il mène, ainsi, une stratégie inclusive et durable au cœur de son développement international dans une logique de proximité. Présente au Maroc depuis 2003, la filiale casablancaise d’Inetum constitue une success story entrepreneuriale par le rôle qu’elle a joué dans l’offre de solutions innovantes auprès de plus de 500 entreprises marocaines et africaines.

Cette approche s’accompagne d’une logique d’intégration d’acteurs de référence sur des domaines d’activités spécifiques à forts enjeux au sein d’écosystème numérique. C’est ainsi que la filiale marocaine a intégré, ces dernières années, les sociétés Archos Technology, Valuepass et Capital Consulting.

Déjà présent en Côte d’Ivoire, en Angola, au Sénégal, au Cameroun et en Tunisie, Inetum souhaite faire de ce septième Fablab la référence de l’engagement du groupe sur le continent africain, et l’illustration d’un positive digital flow au service du plus grand nombre.

Entreprise de services du numérique agile, Inetum est un groupe international qui aide les entreprises et institutions à tirer le meilleur du digital flow. Dans un contexte de mouvement permanent, où les besoins et les usages se réinventent sans cesse, le groupe Inetum s’engage auprès de tous les acteurs pour innover, s’adapter continuellement et garder une longueur d’avance.

Avec son profil de multi-spécialiste, Inetum met au service de ses clients une combinaison unique de proximité, d’organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Présent dans plus de 26 pays, le Groupe compte près de 27.000 collaborateurs et a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros.