Infomédiaire Maroc – Fidal renforce sa présence au Maroc et en Afrique avec la création de Fidal Morocco North Africa, qui sera basée à Casablanca. L’activité de Fidal Morocco North Africa, centrée sur le droit du commerce international, l’antidumping et le droit de la concurrence, vient compléter la gamme de services offerte par le cabinet dans l’accompagnement de ses clients, entreprises et gouvernements, pour l’utilisation de ces règles de juste concurrence.

Cette nouvelle entité permettra en outre de renforcer la capacité de Fidal à accompagner ses clients au Maroc et facilitera l’assistance et la représentation de ses clients français et européens, tant au Maroc qu’en Afrique. Enfin, elle offrira aux opérateurs publics et privés marocains et africains l’accès aux compétences du cabinet dans les différents domaines du droit des affaires, dont les grands projets, l’assurance…

Rédaction Infomédiaire