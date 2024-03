Le Groupement des Annonceurs du Maroc (GAM) et l’Union des Agences Conseil en Communication (UACC) ont adopté, mardi à Casablanca, une Charte de confiance Agences-Annonceurs.

Paraphée par le président du GAM, Youssef Cheikhi, et la présidente de l’UACC, Maria Ait Mhamed, cette charte, deuxième en son genre en succédant à la première Charte de 2012, a été dévoilée lors de la 8e édition du Grand Ftour des Annonceurs, un événement annuel porté par le GAM qui marque, cette année, le 40ème anniversaire de la fondation du groupement.

Fruit d’une co-construction méticuleuse entre le GAM et l’UACC, cette charte vise à renforcer les relations entre les agences de communication et les annonceurs et à promouvoir des principes éthiques et de transparence entre tous les acteurs du secteur. Elle ambitionne également d’établir un cadre de référence pour l’exercice de la profession en soulignant l’importance de la transparence, de la responsabilité et de l’éthique.

Ladite charte intègre les insights d’études qualitatives et quantitatives approfondies, ainsi que les leçons tirées de benchmarks internationaux. Elle est accompagnée d’un guide des bonnes pratiques, conçu pour couvrir toutes les étapes de la relation annonceurs-agences, symbolisant une étape majeure vers l’auto-régulation et la maturité de l’industrie publicitaire marocaine.

« La signature de cette charte n’est pas seulement un moment symbolique, mais un engagement vers une transformation réelle et durable de notre industrie », a affirmé Cheikhi qui s’exprimait lors de cet événement ramadanesque annuel du GAM.

Et de soutenir : « Nous sommes fiers de marcher main dans la main avec l’UACC pour établir un standard d’excellence et d’éthique au Maroc ».

De son côté, Maria Ait M’hamed a assuré être « particulièrement fière et enthousiaste quant à l’impact positif que cette charte ne manquera pas d’avoir sur notre profession ».

« La Charte de Confiance n’est pas une simple mise à jour. C’est le résultat d’un travail collaboratif et d’un engagement commun, agences et annonceurs réunis, à promouvoir les meilleures pratiques au sein de notre secteur », a-t-elle ajouté.

Elle a aussi souligné que cette initiative « reflète notre volonté collective de construire des relations basées sur la confiance mutuelle, le respect et une compréhension partagée des responsabilités, pour ainsi contribuer à plus de responsabilité, d’intégrité et d’excellence dans notre industrie ».

La charte a pour but d’améliorer les relations entre annonceurs et agences par la promotion de la création de valeur et l’établissement de règles de bonne conduite, en s’appuyant sur la transparence, la responsabilité, l’équité, et l’innovation. Le processus de co-construction de la charte a été inclusif, mêlant études et benchmarks internationaux, et impliquant des workshops pour couvrir équitablement tous les aspects de la relation annonceur-agence. Plus de 50 comités ont veillé à la progression du projet.

Avec la signature de cette charte, le secteur de la communication s’engage dans une nouvelle ère de progrès. Le succès de cette initiative repose sur une communication continue, l’évangélisation des principes de la charte, et un suivi rigoureux de ses réalisations. Le GAM et l’UACC appellent tous les acteurs du secteur à rejoindre ce mouvement vers plus d’intégrité et de professionnalisme.

Créé en 1984, le GAM se présente aujourd’hui comme le représentant unique des annonceurs, des marques et des marketeurs et compte actuellement une centaine d’entreprises adhérentes, de toutes tailles et de tous secteurs d’activité (multinationales, grands groupes nationaux, PME) qui représentent plus de 90% des investissements publicitaires au Maroc.

L’action du Groupement consiste, d’une part, à développer le professionnalisme dans la pratique de la publicité en renforçant l’expertise de ses adhérents en matière de marketing et de communication et d’autre part, à promouvoir une publicité responsable et respectueuse du public nécessaire à l’établissement de la confiance entre les consommateurs et les entreprises.