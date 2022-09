Portnet SA, en partenariat avec l’Agence Nationale des Ports (ANP) et l’Alliance Africaine du Commerce électronique (AACE), organisent la 8ème Conférence Internationale des guichets uniques du 26 au 28 septembre 2022 à Marrakech. Organisée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, la conférence se tiendra sous le thème « Les guichets uniques du futur au cœur de la transformation digitale et de la fluidification du commerce transfrontalier », indique un communiqué conjoint de Portnet SA, l’ANP et l’AACE.

L’organisation de la 8ème Conférence Internationale des Guichets Uniques à Marrakech, pour la deuxième fois après le succès de l’édition de 2016 tenue à la ville ocre, s’inscrit aussi dans le cadre de l’engagement africain du Maroc, sous le leadership éclairé du Souverain, pour l’émergence d’une économie africaine moderne, compétitive et prospère, ajoute le communiqué.

Le contexte de la pandémie de la Covid-19, a mis en évidence l’importance de la continuité des flux transfrontaliers des marchandises pour limiter l’impact de cette crise et favoriser la reprise économique post-crise, précise la même source. En effet, l’arrimage au système de commerce mondial, à travers l’amélioration des conditions d’accès aux marchés mondiaux constitue un enjeu stratégique et un moteur de croissance économique. Dans ce contexte, les guichets uniques doivent être des catalyseurs pour la fluidification du commerce transfrontalier, par la fourniture de services à valeur ajoutée, permettant d’améliorer la compétitivité des échanges de commerce.

A cet effet, l’accélération de la transformation digitale et la dématérialisation des processus constituent des axes majeurs des guichets uniques du futur. Avec la participation de plusieurs experts internationaux de divers horizons, de décideurs, de chefs d’entreprises et d’acteurs de l’écosystème du commerce international, des débats et des échanges seront engagés, trois jours durant, autour des sujets couvrant notamment la transformation digitale et l’utilisation des technologies pour un commerce international efficient, inclusif et durable, ainsi que la collaboration et l’interopérabilité régionale et internationale entre les guichets uniques.

La Conférence débattra également du rôle de l’écosystème des guichets uniques dans la promotion et le développement du commerce intra-africain, ainsi que l’innovation et les technologies de ruptures au cœur des guichets uniques du futur. Plusieurs conférences, workshops et panels sont prévus au programme de cette rencontre, qui sera aussi l’occasion pour le partage d’expériences, l’échange des meilleurs pratiques internationales dans ce domaine et la présentation des dernières innovations afférentes aux guichets uniques et au commerce transfrontalier.