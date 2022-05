Le Maroc domine le classement des destinations touristiques les plus populaires en Afrique en 2022, selon un classement révélé par Airbnb, la plateforme spécialisée en location de logement de vacances, à l’occasion de la Journée de l’Afrique. La destination Maroc est en tête avec Agadir à la 30ᵉ place, Taghazout à la 4ᵉ et Kénitra à la 6ᵉ position, dominant ainsi le classement au niveau africain.

« La liste des destinations les plus populaires est un aperçu des endroits où les clients ont prévu de voyager et ont réservé sur Airbnb. C’est excitant de voir la variété des endroits à travers l’Afrique. Cette liste en est un bon exemple », a déclaré Velma Gorkoran, responsable régionale d’Airbnb pour l’Orient et l’Afrique.