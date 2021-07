L’analyse par mode transport des échanges commerciaux du Maroc avec le reste du monde laisse apparaitre la prédominance du mode maritime en 2020, soit 91,4 millions de tonnes (MT) ce qui représente 96,3% des échanges globaux contre 85,7 MT ou 94% en 2019, indique l’Office des changes.

La ventilation des ces échanges par port fait état de la concentration de 94% du trafic autour des ports atlantiques entre Agadir et Tanger avec la prédominance de Jorf Lasfar et de Casa Port, précise l’Office des changes dans son rapport annuel sur le commerce extérieur au titre de l’exercice 2020.

Le port de Jorf Lasfar concentre 38,9% des échanges effectués par mer en 2020 contre 39,5% en 2019. Ce port est tiré par les exportations d’engrais naturels et chimiques (11530 MT en 2020) et les importations de houilles, cokes et combustibles solides (6 495 MT en 2020). En deuxième place, Casa port s’accapare 30,7% de ces échanges en 2020 contre 31,3% une année auparavant grâce, notamment, aux exportations de phosphates (7438 MT en 2020) et aux importations du blé (3304 MT en 2020). Le port de Safi et Tanger Med occupent le troisième et le quatrième rang successivement avec 8,8% et 5,5% en 2020. Le port de Safi est tiré par les importations de houilles, cokes et combustibles solides 2522 MT en 2020, celui de Tanger Med est marqué par la prédominance des importations de gas-oils et fuel-oils (1602 MT en 2020).

La part du transport aérien dans le volume global des échanges de marchandises ne dépasse pas, quant à elle, 0,3% en 2020 contre 0,4% en 2019. Une proportion de 88,5% des échanges par voie aérienne a été effectuée principalement à travers les aéroports de Tanger, de Nouasser et de Marrakech.

La part de Tanger Aéroport est 56,2%, précise l’Office, notant que les principaux produits échangés à travers cet aéroport sont les fils, câbles et autres conducteurs isolés pour l’électricité (16,3%) et les parties et pièces pour voitures et véhicules de tourisme (9,9%). Le deuxième aéroport en terme d’importance est celui de Marrakech avec une part de 17,2% en 2020, tiré par les exportations de conserves de légumes (64,7%).

Pour ce qui est du mode terrestre, il représente 2,43% du transport des transactions globales en 2020 dont 24,4% sont des exportations de tomates fraiches, 19,9% de légumes frais, congelés ou en saumure et 11,3% du Pastèques et melons. Les autres modes, à savoir Oléoducs, câbles et avitaillement représentent 0,98% en 2020. Ces modes regroupent des produits spécifiques tel que l’énergie électrique, le gaz naturel et l’avitaillement des pavillons étranger.

Les exportations du Maroc d’un tonnage global de 33.753 MT en 2020 sont effectués principalement par mode maritime à hauteur de 93,2% contre 91,8% en 2019. Les exportations par mer en 2020 sont à 80% concentrés sur quatre produits, à savoir, engrais naturels et chimiques (36,3%), phosphates (32,8%), l’acide phosphorique (6,1%) et ciments, chaux et plâtre (4,1%).

Les exportations par mode aérien représentent 0,8% au titre de l’année écoulée, dont 62,9% réalisés à Tanger Aéroport et tirés par les fils, câbles et autres conducteurs isolés pour l’électricité (16,5%) et les parties et pièces pour voitures et véhicules de tourisme (10%).

La part du mode terrestre s’est élevée à 5,7%, avec comme principaux produits exportés les tomates fraîches (30,8%), les Légumes frais, congelés ou en saumure (24,7%), les pastèques et melons 14,3% et les agrumes 11%. Les autres modes de transport des exportations représentent 0,35% en 2020.

Concernant les importations, la quasi-totalité du volume global de 61.203 MT en 2020 est importé par voie maritime, soit 98%, tandis que 0,1% des importations sont effectuées par air, 0,7% par voie routière et 1,3% par autres modes.