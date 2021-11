La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère Personnel (CNDP) a été élue au Comité Exécutif de l’Assemblée mondiale pour la protection de la vie privée (AMVP) lors de sa dernière Assemblée Générale, tenue en distanciel à Mexico du 18 octobre au 21 octobre 2021.

Cette intégration de la CNDP au Comité Exécutif de l’AMVP consacre les travaux menés, depuis son installation en 2010, par la Commission, sur le plan international, autour des problématiques de protection des données à caractère personnel et de la protection de la vie privée, indique mercredi la commission dans un communiqué.

La CNDP a été soutenue pour cette élection par le Réseau africain des autorités de protection des données personnelles (RAPDP), l’Association francophone des autorités de protection des données personnelles (AFAPDP) ainsi que par plusieurs autorités internationales.

La Commission avait accueilli, en 2016, à Marrakech, la 38ème conférence internationale des Commissaires à la protection des données et à la vie privée, transformée en GPA (Global Privacy Assembly) lors de l’Assemblée Générale de Tirana (Albanie) en 2019, souligne-t-on.

Par ailleurs, la CNDP assure le secrétariat permanent du RAPDP et contribue avec assiduité aux travaux de la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (Convention 108/108+) initiée par le Conseil de l’Europe.

Ainsi, et selon la volonté du Roi Mohammed VI d’inscrire le Maroc au sein des grandes initiatives et réflexions internationales défendant sur le plan universel les libertés et droits fondamentaux, la CNDP œuvre pour le respect de la vie privée en s’imprégnant des meilleures pratiques internationales, relève le communiqué.

La GPA/AMVP est l’organisation mondiale qui regroupe les autorités de protection des données à caractère personnel de par le monde. Le Comité Exécutif est composé de 8 autorités dont la Présidence, assurée par l’INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) du Mexique.