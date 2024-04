Le Crédit Agricole du Maroc (CAM) et l’Agence Française de Développement (AFD) ont signé, lundi à Meknès, deux conventions de crédit pour financer des investissements contribuant à la résilience et à la durabilité de l’économie marocaine.

Le programme, qui s’élève à 70 millions d’euros (756,86 millions de dirhams) en prêt et 2,1 millions d’euros (22,7 MDH) en assistance technique, permettra principalement de financer des investissements dans les exploitations agricoles, notamment pour l’usage plus efficace de l’eau en agriculture, l’agroécologie et la diffusion d’espèces et variétés résilientes au changement climatique, précisent le CAM et l’AFD dans un communiqué conjoint.

Il permettra, en outre, de poursuivre le programme Istidama, en soutien aux innovations en zone rurale, ayant pour objectif les économies d’énergie et la production d’énergies renouvelables, le développement de l’agriculture biologique et la valorisation des déchets, fait savoir la même source.

Une partie de l’assistance technique viendra soutenir directement les investissements innovants, en parallèle à des actions de formation et de sensibilisation déployées sur le terrain pour les agriculteurs bénéficiaires, mais également au sein du CAM.

Cité par le communiqué, le président du directoire du CAM, Mohammed Fikrat, a relevé que, grâce à ce partenariat, le Groupe renforcera son engagement au service de la résilience et de la durabilité de l’agriculture marocaine, levier majeur du développement rural et de la sécurité alimentaire.

De son côté, la directrice de la représentation de l’AFD au Maroc, Quiterie Pincent s’est réjouie de « l’approfondissement du partenariat avec le CAM sur ce nouveau projet qui mobilise, pour partie, des ressources financières du Fonds Vert pour le Climat ».

Le Groupe CAM est un acteur essentiel du financement des investissements nécessaires à la transition écologique. Ce nouveau financement de l’AFD vient renforcer un partenariat de plus de 10 ans entre les deux institutions.