Le Maroc sera l’invité d’honneur de l’Africa Agri Forum (AAF), dont la 7ème édition est prévue les 5 et 6 avril à Yaoundé au Cameroun en mode hybride présentiel et virtuel.

Le choix du Royaume comme invité d’honneur de l’édition 2021 vise à renforcer la coopération entre les acteurs agricoles en Afrique Centrale et au Maroc et partager l’expérience et la vision du gouvernement marocain pour développer le secteur à travers le Plan Maroc Vert, indique un communiqué des organisateurs.

L’évènement se tiendra sous un format hybride, en présentiel pour une capacité maximale de 200 participants et en retransmission virtuelle donnant l’opportunité à des milliers de participants à travers le monde de prendre part activement à cette édition et d’interagir avec les acteurs africains, expliquent les organisateurs.

L’Africa Agri Forum 2021 fait escale à Yaoundé pour offrir au Cameroun une plateforme “B to B” qui mettra sa capitale au cœur des débats visant le développement de ce secteur hautement stratégique pour la région.

Le forum sera, ainsi, l’occasion pour les experts des secteurs agricole et agro-industriel de mieux appréhender les modèles de développement agricoles, les voies vers une agriculture durable et résiliente, le rôle évolutif des OPA, les chaînes de valeur agricole, le développement des filières, l’innovation et les technologies ainsi que l’impact du covid-19 sur le secteur agricole et la sécurité alimentaire.

AAF Hybride 2021 apporte donc une organisation innovante et sécurisée pour permettre aux acteurs du secteur agricole de se réunir une nouvelle fois, d’échanger et de continuer à networker dans un cadre sécurisé respectant les restrictions sanitaires recommandées par l’OMS.

Placé sous le Patronage du Premier ministre, Chef du gouvernement du Cameroun, M. Joseph Dion Ngute, le Forum est organisé par I-conférences en partenariat avec le ministère de l’Agriculture et du Développement Rural du Cameroun et OCP Africa avec l’appui de l’Union Africaine.