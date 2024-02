Dans le dernier rapport de la Banque africaine de développement (BAD), « performances économiques et les perspectives de l’Afrique en 2024 », le Maroc se distingue comme un moteur de croissance dans la région nord-africaine.

Malgré les défis persistants liés à la pandémie de COVID-19, tels que l’inflation élevée et les conditions de financement plus strictes, le Maroc enregistre une croissance économique remarquable dépassant les 5%. Cette performance est attribuée à un regain des investissements, une reprise du tourisme et une diversification économique réussie.

Le rapport met en lumière la contribution significative du royaume à la dynamique économique de la région, avec une croissance attendue de 3,9% en 2024, augmentant légèrement à 4,1% en 2025. Cependant, malgré ces perspectives encourageantes, certains pays de la région, comme la Libye, font face à des défis économiques plus importants, avec une prévision de croissance en baisse. L’inflation reste également un sujet préoccupant, atteignant son plus haut niveau depuis plus d’une décennie dans plusieurs pays africains.

Face à ces défis, la BAD propose des mesures visant à renforcer la résilience des économies africaines et à accélérer la réduction de la pauvreté, notamment par l’adoption de politiques monétaires équilibrées et des réformes de gouvernance économique.