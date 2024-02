Le résultat net de Sanlam Maroc s’est établi à 396 millions de dirhams (MDH) en 2023, en hausse de 7,1% comparativement à 2022.

Le chiffre d’affaires (CA) global, lui, a progressé de 3,3% à plus de 6,15 milliards de dirhams (MMDH), indique Sanlam Maroc dans un communiqué sur son Conseil d’Administration, tenu jeudi sous la présidence de Said Alj, en vue d’examiner l’activité de la Compagnie et d’arrêter les comptes annuels 2023.

Le CA de l’activité Non-Vie s’est élevé à 5,34 MMDH, en croissance de 6,4% par rapport à 2022. Le CA de l’activité Vie a reculé de 13,5% à 806 MDH.

Au titre du 4ème trimestre 2023, le CA global a atteint près de 1,38 MMDH, en hausse de 4% comparé à la même période de l’exercice précédent.

Concernant les placements affectés aux opérations d’assurance, ils se sont chiffrés à 16,26 MMDH, en évolution de 3,6% par rapport à 2022, tandis que les provisions techniques nettes de la part des cessionnaires ont augmenté de 3,2%.

Pour ce qui est des fonds propres de la Compagnie, ils ont affiché une hausse de 5% à 5,23 MMDH.

Le Conseil d’Administration de Sanlam Maroc a décidé de proposer à l’Assemblée Générale Ordinaire la distribution au titre de l’exercice 2023 d’un dividende de 77 dirhams par action, contre un dividende de 36 DH/action en 2022.