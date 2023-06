Le Royaume du Maroc participe pour la 22e fois au salon Summer Fancy Food et pour la première fois en tant que pays à l’honneur à cette grande manifestation de l’industrie agroalimentaire aux États-Unis d’Amérique.

Le salon Summer Fancy Food Show 2023 se tiendra du 25 au 27 juin 2023 au Javits Center à New York et rassemblera plus de 20.000 professionnels.

Pas moins de 40 exposants marocains sont attendus au salon Summer Fancy Food 2023. Une délégation deux fois plus importante que l’année précédente composée d’industriels et de coopératives issus des secteurs agroalimentaires et halieutiques. Une large gamme diversifiée de produits sera exposée au pavillon national aménagé sur une superficie de 390 m², comprenant : l’huile d’olive, les olives, la confiserie, couscous et pâtes, la conserve de sardines et de maquereaux, ainsi que les herbes aromatiques et les produits du terroir.

À l’occasion du salon Summer Fancy Food 2023, les exposants marocains de l’huile d’olive ont pour ambition de renforcer leur notoriété croissante sur le marché américain, et présenteront une offre compétitive à forte valeur ajoutée afin de répondre d’une manière efficace aux besoins variés de la demande américaine. Ce sera l’occasion de rencontrer un grand nombre d’acheteurs et d’importateurs : usines de sourcing, distributeurs spécialisés, chaînes hôtelières et chefs cuisiniers, qui pourront témoigner de la qualité des produits marocains riches en saveurs.

Un exposant au salon Summer Fancy Food reconnu pour ses efforts en recherche et développement témoigne : « La production d’huile d’olive génère des déchets. Après de nombreuses années de recherche appliquée, nous avons réussi à créer des produits aux performances étonnantes, une gamme de compléments alimentaires et de produits anti-âge à l’efficacité prouvée, ainsi qu’une ligne de briquettes écologiques, entièrement fabriquées à partir de sous-produits recyclés de l’olivier ». Le secteur oléicole marocain est à la pointe de la technologie, adopte des pratiques durables qui protègent l’environnement et les ressources naturelles, et qui préservent la diversité génétique, le sol et le paysage environnant.