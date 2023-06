Le taux de conformité des eaux de baignade des plages marocaines aux normes de qualité microbiologique est resté stable depuis 2018 à 88,05%, a annoncé le ministère de la Transition énergétique et du développement durable dans son rapport sur les eaux de baignade pour 2023.

« Sur les 495 stations de prélèvements, seules 410 ont fait l’objet d’un nombre suffisant de prélèvements pour le classement. Ainsi, 361 stations (soit 88,05%) ont été déclarées de qualité microbiologique conforme aux exigences de la norme marocaine NM.03.7.199 », précise le rapport 2023 sur « la surveillance de la qualité des eaux de baignade et du sable des plages du Royaume », dont les résultats ont été présentés lors d’une conférence de presse mardi à Rabat.

Par ailleurs, 49 stations (soit 11,95%), déclarées non conformes pour la baignade au titre de l’année 2023, subissent l’influence des rejets d’eaux usées et/ou forte concentration de baigneurs, conjuguées à l’insuffisance des infrastructures d’hygiène et aussi aux changements climatiques, particulièrement en ce qui concerne les apports en eaux pluviales parfois polluées qui rejoignent directement les plages par le biais des cours d’eau, relève le rapport, en précisant que ces 49 stations sont réparties sur 27 plages appartenant à six régions côtières, à savoir Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Rabat-Salé-Kénitra, Casablanca-Settat, Marrakech-Safi, Souss-Massa et Dakhla-Oued Ed-Dahab.

Dans ce sens, le ministère a affirmé que l’élaboration de profils de gestion des eaux de baignade consiste d’une part à identifier les sources de pollution susceptibles d’avoir un impact sur la qualité des eaux de baignade et des baigneurs et à définir, dans le cas où un risque de pollution est identifié, les mesures de gestion à mettre en oeuvre pour protéger la population et des actions visant à supprimer les causes et les sources de pollution et d’autre part, proposer les plans d’action et de gestion en tant qu’outils d’aide à la prise de décision. Au total, 173 profils des eaux de baignade ont été réalisés jusqu’à 2022, dont 31 profils ont fait l’objet d’une actualisation selon les exigences de la norme.

Le rapport note également que la plupart des stations déclarées non conformes en 2021 restent non conformes en 2022.