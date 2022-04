Le Maroc s’est affirmé, au cours des vingts dernières années, comme une puissance émergente dans le monde et un acteur économique incontournable sur la scène africaine, a souligné la Chambre de commerce, d’industrie et de service (CCIS) de Genève.

« Grâce à sa situation géographique et sa stabilité politique, la création d’infrastructures ultra-modernes, la mise en œuvre de stratégies sectorielles ambitieuses, une industrialisation à grande vitesse, le développement des énergies vertes ou encore la signature de plusieurs accords de libre-échange avec les grands acteurs économiques mondiaux, le Maroc offre un environnement propice pour investir dans différents secteurs : aéronautique, automobile, textile, cuir, agroalimentaire et agritech, électronique, tourisme, technologies de l’information, infrastructures ou encore énergie », écrit la CCIS-Genève dans un article publié sur son site Internet.

Et de poursuivre: « Malgré l’impact de la crise sanitaire, les grandes institutions financières se montrent confiantes en la capacité de l’économie marocaine à maintenir une croissance régulière dans les années à venir ainsi qu’en sa vocation de hub régional et international », fait remarquer la Chambre de commerce, d’industrie et de service de Genève dans cet article publié en prélude à un évènement dit « Market Focus: Maroc », qui aura lieu la semaine prochaine au siège de la CCIS.

Organisé par la Chambre de commerce suisse au Maroc (CCSM) et le CCIG, « le Market Focus: Maroc » a pour objectif de faire connaître les opportunités d’investissement offertes par le Royaume, et de sensibiliser les entreprises suisses au rôle que joue le Maroc en tant que hub d’échanges et d’investissement vers l’Afrique, d’autant plus que ce marché recèle un important gisement de croissance, expliquent les organisateurs, rappelant que plusieurs grands groupes internationaux ont choisi le Maroc comme première étape de leur conquête du marché africain.

La même source rappelle qu’afin de favoriser la coopération économique entre le Maroc et la Suisse, plusieurs accords ont été signés dans les domaines d’agriculture, des transports, de l’énergie et de dialogue politique. De plus, des projets de coopération ont commencé dans le domaine du tourisme durable.