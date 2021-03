Depuis le début de la pandémie liée au Covid-19, le Maroc a efficacement combiné anticipation et fermeté dans la gestion de cette crise sanitaire, souligne, lundi, le portail espagnol “niusdiario.es”.

Le résultat de cette stratégie est efficace : une moyenne quotidienne, au cours de la dernière semaine, d’environ 400 infections et une incidence de 1,3 cas pour 100.000 habitants, écrit le média espagnol dans un article intitulé “les clés du succès du Maroc contre le Covid : fermeté et anticipation”.

Aujourd’hui, le Maroc est l’un des premiers pays sur la carte des vaccinations contre le coronavirus, fait observer la publication appartenant au groupe Mediaset.

Plus de 4,24 millions de personnes – 11,7% de la population totale – ont déjà reçu au moins une dose du vaccin anti-covid et 2,11 millions de personnes – 5,86% – ont reçu deux doses, rappelle “niusdiario.es”, assurant qu’avec dix millions d’habitants de moins que l’Espagne, le Maroc (36 millions) a fourni plus de doses de vaccin (5,74 millions) que son voisin du nord.

Selon le portail espagnol, le succès de la campagne de vaccination marocaine a été mis en exergue par des agences et des médias étrangers et salué par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et des instituts spécialisés internationaux.

Les Marocains et les étrangers, y compris les Espagnols vivant dans le Royaume, saluent “la rapidité et l’efficacité du système de vaccination national”, souligne la publication.