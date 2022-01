Le ministre de l’Intégration économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri, a souligné, mercredi à Rabat, que le programme « Awrach » est concrètement arrivé à un stade opérationnel.

Sekkouri, qui présidait la première réunion du comité de pilotage du programme « Awrach », a indiqué que lors de cette réunion, le lancement du dispositif de mise en œuvre du programme a été validé, incluant les différents guides des commissions régionales et provinciales ainsi que les différentes conventions qui vont être signées avec les conseils municipaux, notant que concrètement le programme est « opérationnel ».

Dans ce sens, une convention très importante a été signée avec le ministère délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS) et l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC), fixant les modalités de chaque dépense, a ajouté Sekkouri, relevant que cette convention revêt une grande importance dans le processus de mise en oeuvre du programme « Awrach ».

De même, le ministre a fait savoir qu’un manuel de procédure fixant les modalités des décaissements et des dépenses des primes d’emploi prévues dans la composante 2 du programme a été validé. Il a, par ailleurs, fait savoir qu’une visite est prévue dans la province de Mdiq-Fnideq, ciblée par le programme, avant de faire le tour de toutes les provinces ciblées par le programme dans une première phase.

Il est à rappeler que le programme « Awrach » bénéficiera à près de 250 mille personnes durant sa période d’exécution entre 2022 et 2023 et ce, dans le cadre de contrats « Awrach » qui seront signés par des associations de la société civile, des coopératives et des entreprises, à travers des candidatures et contrats de travail, en particulier au profit des personnes ayant perdu leur emploi suite à la crise sanitaire liée au covid-19 et celles en difficulté d’accéder au marché du travail, sans conditions d’éligibilité. Avec une enveloppe budgétaire de 2,25 milliards de dirhams (MMDH) au titre de l’année 2022, le programme s’étale sur deux volets, un premier relatif aux chantiers généraux temporaires, adressés à environ 80% du nombre total des bénéficiaires du programme, alors que le deuxième volet concerne les chantiers visant à promouvoir l’inclusion durable à l’échelle nationale.

Dix provinces sont concernées dans une première phase, avant la généralisation progressive du programme dans toutes les régions du Royaume. Il s’agit de M’diq-Fnideq, El Hajeb, Errachidia, Azilal, Nouaceur, Al Haouz, Figuig, Oued Eddahab, Sidi Kacem et Taroudant.