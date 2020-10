Le résultat net part du groupe (RNPG) de Bank of Africa (BOA) s’est établi à 373 millions de dirhams (MDH) au cours du premier semestre 2020, en baisse de 68,2% par rapport à celui enregistré lors de la même période de l’exercice précédent, ressort-il de ses résultats semestriels à fin juin 2020.

Cette variation, s’explique principalement par l’imputation intégrale du don au fonds spécial Covid-19 d’un montant global de 1 milliard de dirhams (MMDH) ainsi qu’une hausse du coût du risque consolidé de 68% à 1,5 MMDH en juin 2020 contre 872 MDH en juin 2019, intégrant les impacts prévisionnels de la crise sanitaire sur la base d’un modèle de provisionnement dynamique et prospectif “Forward Looking”, ajoute le communiqué.

Au niveau des comptes sociaux, le résultat net, s’établit pour sa part, à 476 MDH en repli de 55% par rapport au premier semestre 2019.

Selon le groupe, la progression des crédits de la Banque au Maroc résulte essentiellement de la performance des crédits aux entreprises, en hausse de 4,4% et du gain en part de marché des crédits de Bank of Africa de 12,28% à fin décembre 2019 et à 12,53% à fin juin 2020, soit une amélioration de 25 pbs.

Le produit net bancaire a atteint, quant à lui, 7 MMDH à fin juin 2020 en hausse de 1% grâce notamment à la progression de la marge d’intérêt de 4,3% et du résultat des opérations de marché, malgré la baisse des autres sources de revenus.

Le communiqué, fait également ressortir une hausse de 15% de la contribution des activités africaines dans le RNPG (Hors Do) passant de 404 MDH en juin 2019 à 465 MDH en juin 2020, représentant ainsi 46% du RNPG dont 37% pour BOA Group.

Le PNB de la Banque a marqué de son côté, une hausse de 3,4% à 3,6 MMDH, sous l’effet combiné de la bonne dynamique des activités de marché en S-1 2020, dans un contexte de baisse du taux directeur générant une hausse du résultat des opérations de marché de 42%, outre la croissance de la marge d’intérêts de +2,7% grâce à l’optimisation du coût des ressources.

Dans son communiqué, le groupe a mis également en avant l’autorisation par l’Assemblée générale extraordinaire, en date du 23 juin 2020, de la conduite d’une augmentation du capital, par conversion optionnelle totale ou partielle des dividendes 2019 de Bank of Africa en actions pour un montant global maximum de 999.102.229 dirhams prime d’émission comprise.