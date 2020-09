Le Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD) a lancé au Maroc sa plateforme “COVID 19 – AKID 2030”.

Cette dernière renvoie aux Objectifs de développement durable (ODD) et a pour but de faire connaître les expériences ayant prouvé leur efficacité, les bonnes pratiques et les leçons apprises afin de les diffuser largement et d’encourager d’autres initiatives similaires dans le Royaume et ailleurs.







Cette approche est conforme à la volonté du Royaume de promouvoir la coopération Sud-Sud et de faire bénéficier d’autres pays de son expérience en matière de lutte contre la pandémie.