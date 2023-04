Origins Festival, le rendez-vous bi-annuel de la musique électronique est de retour pour sa sixième édition. Ces 28 et 29 avril 2023, le Radisson Blu Resort Taghazout Bay Surf Village sera l’hôte de cette grande messe qui célèbre la musique électronique sous toutes ses formes et qui se positionne avec pertinence dans le paysage artistique au Maroc.

Au fil des années, et grâce à une vision ambitieuse et une sélection d’artistes de renommée mondiale, Origins Festival a relevé le défi de rassembler une communauté grandissante d’artistes, de producteurs et férus de musique électronique. Cette année, le festival présentera une programmation encore plus diversifiée, mettant en avant des artistes de différents horizons tels que Coeus, Eagles & Butterflies, Medicine, Stephan Jolk, Abstraal, Echonomist, Goom Gum & Magdalena.

En partenariat avec les instances organisatrices du Festival, Radisson Hotel Group offrira aux amateurs de musique électronique une expérience immersive, avec une programmation diversifiée présentant des artistes de renommée internationale.

Grâce à sa capacité d’accueil, Radisson Blu Resort Taghazout Bay Surf Village pourra accueillir les 2500 ravers Marocains et internationaux attendus, le resort se prépare donc à offrir au public de Origins Festival une expérience unique et émaillée d’activités telles que le surf, le paddle, le kayak et des séances de yoga tout au long de leur séjour.

« Nous sommes fiers d’accueillir Origins Festival au Radisson Blu Resort Taghazout Bay pour sa Spring édition. Notre partenariat nous permet de rassembler deux univers complémentaires pour offrir une expérience mémorable aux passionnés de musique électro, c’est également un nouveau jalon dans notre feuille de route stratégique pour l’accompagnement des talents et pour le développement d’un agenda artistique en alignement avec les valeurs de diversité culturelle et d’inclusion chères à notre marque », déclare Jean-Baptiste Bohler, General Manager, Radisson Blu Resort Taghazout Bay Surf Village

« Nous sommes heureux de retrouver notre public encore une fois cette année. L’édition Winter 2023 a été un franc succès, nous avons pu accueillir des ravers du monde entier. Aujourd’hui, nous sommes fiers de la contribution de Origins à la promotion de la scène artistique au Maroc et espérons que le Festival deviendra un rendez-vous incontournable du calendrier artistique musical national », annonce Kacem Taoufiki, Fondateur de Origins Festival.