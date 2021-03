À l’instar de la nouvelle stratégie agricole “Génération Green 2020-2030”, le volet social a été un point saillant des objectifs Plan Maroc Vert. En effet, le revenu des agriculteurs s’est nettement amélioré dans la période allant de 2008 à 2018.

Le revenu des agriculteurs s’est amélioré de plus de 66%, passant en moyenne de 5.700 DH/habitant rural en 2008 à 9.500 DH en 2018. Cette hausse s’explique par les “différents chantiers menés dans le cadre du PMV, essentiellement les projets relevant du pilier II et l’agrégation ainsi que le programme de développement des filières”.

L’amélioration du revenu des agriculteurs marocains est également due aux investissements publics alloués au secteur agricole mais aussi au soutien à l’investissement privé en plus d’une panoplie de programmes, indique la même source.

À rappeler que les programmes concernent essentiellement l’irrigation, l’extension et la réhabilitation du palmier dattier et de l’arganier, le programme de développement des produits de terroir et la labellisation ainsi que le programme de sécurité sanitaire des animaux.

Également, le SMAG a connu une hausse de 33% dans la même période. Ce qui a eu un impact positif sur le pouvoir d’achat du monde rural.