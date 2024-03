Le secteur des « services » est le premier pourvoyeur d’emploi de l’économie nationale en 2023, employant 5.114.000 personnes, soit 48,3% de la population active occupée, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

L’agriculture, forêt et pêche arrive en deuxième position avec 2.947.000 personnes (27,8%), devant l’industrie y compris l’artisanat » avec 1.296.000 personnes (12,2%) et le secteur du bâtiment et travaux publics – BTP avec 1.228.000 personnes (11,6%), indique le HCP dans sa récente note d’information relative aux principales caractéristiques de la population active et ses composantes.

Parmi les 5.114.000 personnes exerçant dans le secteur des « services », 31,3% relèvent de la branche du commerce, 12,7% des services sociaux fournis à la collectivité et 12,1% du transport, entrepôts et communications, précise la même source. Ladite note fait également ressortir que près des deux-tiers (66,5%) des actifs occupés citadins exercent dans le secteur des « services » et 16,8% dans « l’industrie y compris l’artisanat ». En milieu rural, 64% des actifs occupés exercent dans « l’agriculture, forêt et pêche ».

Les professions les plus exercées sont celles des « artisans et ouvriers qualifiés des métiers artisanaux » avec 18,9% de l’ensemble des actifs occupés, des « manœuvres non agricoles, manutentionnaires, petits métiers » (18,3%) et des « ouvriers et manœuvres de l’agriculture et de la pêche » (17,3%).

Par ailleurs, le HCP révèle que l’emploi salarial touche près de 6 actifs occupés sur 10 (58,9%). Il reste plus fréquent parmi les femmes citadines actives occupées avec 85,9% contre 67,3% parmi leurs homologues hommes. Les indépendants, quant à eux, représentent 26,3% des actifs occupés, 29,9% parmi les hommes et 12,4% parmi les femmes.

Les aides familiales représentent 10,5%, avec une forte concentration chez les femmes rurales (67,6%) et le statut d’employeur représente 1,9% de l’ensemble des actifs occupés.

En outre, le HCP indique que près de la moitié (49,9%) des actifs occupés n’ont aucun diplôme, 32% ont un diplôme moyen et 18,1% un diplôme supérieur. Parmi les actifs occupés exerçant dans le secteur de « l’agriculture, forêt et pêche », 77,2% n’ont aucun diplôme.

Cette proportion atteint 56,7% dans le secteur des BTP, 40,9% dans « l’industrie y compris l’artisanat » et 34,7% dans les » services ».

Concernant les indépendants, 65,8% d’entre eux ne disposent d’aucun diplôme, 27,8% ont un diplôme moyen et 6,4% un diplôme supérieur. Pour les salariés, ces proportions sont respectivement de 40,4%, 34,4% et 25,2%.

Au volet du mode d’insertion dans le marché du travail, le HCP précise que près de 11% des actifs occupés exercent un emploi non rémunéré, avec une proportion plus élevée chez les ruraux (24,6%) que chez les citadins (2,2%), et parmi les femmes (28,5%) que parmi les hommes (6,4%).

Les jeunes de moins de 25 ans sont particulièrement plus touchés par le travail non rémunéré avec une part de 33,5% contre 7,5% pour les adultes âgés de 45 ans et plus.

Les personnes n’ayant aucun diplôme sont également plus touchées par l’emploi non rémunéré avec une part de 14,7% contre 7,4% pour les détenteurs d’un diplôme, relève le HCP, ajoutant que près d’un actif occupé sur 10 (10,2%) exerce un emploi de type occasionnel ou saisonnier, 15,5% en milieu rural et 6,8% en milieu urbain.