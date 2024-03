Abdelhamid Addou, PDG de Royal Air Maroc (RAM), a été l’invité de marque de la conférence-débat organisée par l’Association P&G Alumni Maroc, le 18 mars à Casablanca. L’ex-proctérien a notamment partagé avec l’assistance la vision ainsi que les orientations stratégiques de RAM pour les prochaines années.

L’Association P&G Alumni Maroc a organisé, le 18 mars à Casablanca, sa deuxième conférence-débat au titre de 2024. Après Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, c’était au tour de Abdelhamid Addou, PDG de Royal Air Maroc (RAM), d’être l’invité de marque de l’Association. « Nous avons eu le plaisir de recevoir Abdelhamid Addou qui nous a exposé la stratégie nationale de la RAM », a indiqué Moncef Belkhayat, PDG de Dislog Group. Par ailleurs, cette conférence a été suivie par la remise d’un chèque de 50.000 DH à la présidente de l’Association Jood, Hind Laidi.

Un débat fructueux

Pour Abdelhamid Addou, l’objectif de cette conférence-débat est notamment de recueillir des idées et des propositions susceptibles de contribuer à l’optimisation de la nouvelle stratégie de RAM.

« Aujourd’hui, je vais intervenir en tant que responsable de RAM pour partager avec mes anciens collègues notre visons et notre orientation stratégique au niveau de RAM, et ainsi ouvrir le débat. L’objectif de ce type de réunion que nous organisons régulièrement est de débattre autour d’un sujet afin d’avoir des retours d’expériences, des retours d’idées qui peuvent justement contribuer à nous permettre de travailler davantage sur cette stratégie et de la faire évoluer », a expliqué le Pdg de RAM.

« Il s’agit d’une nouvelle initiative de l’Association P&G Alumni Maroc qui regroupe à peu près 200 cadres marocains et internationaux qui ont travaillé pour P&G Maroc. Une très grande multi- nationale qui a apporté beaucoup de valeurs en termes de formation mais aussi en termes de développement de carrière pour l’ensemble de ses cadres. On est toujours très heureux de voir que les cadres de P&G sont un peu partout dans de grands postes au Maroc mais aussi à l’étranger », a indiqué, pour sa part, Moncef Belkhayat.

Responsabilité sociétale

Attaché aux enjeux de développement durable depuis sa création, l’Association P&G Alumni Maroc effectue aussi des œuvres philanthropiques au profit des nécessiteux ou encore au profit des victimes des catastrophes naturelles, telle que le séisme d’Al Haouz.

« Nous sommes une Association d’anciens proctériens qui, au-delà des conférences que nous faisons, il y’a aussi un travail caritatif qui se fait de manière continue puisque nous avons rénové des écoles à Al Haouz, collecté des dons pour Ramadan. Nous essayons d’apporter, en permanence, une petite contribution d’un point de vue sociétal et des différentes problématiques que nous pouvons avoir dans notre pays », a déclaré Abdelhalid Addou.

« Cette Association nous a permis de faire plusieurs activités de philanthropie dont la dernière en date est la reconstruction de deux écoles dans la province de Taroudant suite au séisme du Haouz qui nous a permis de remettre 60 élèves en classe.

Deux reconstructions qui ont couté un budget d’environ 300.000 DHS », a indiqué Moncef Belkhayat. De fait, dans le cadre de son activité caritative, Moncef Belkhayat, en sa qualité de président de P&G Alumni Maroc, a remis, au terme de la conférence-débat, un chèque de 50.000 DH à la présidente de l’Association Jood, Hind Laidi.

« Nous contribuons encore une fois au niveau philanthropique dans le cadre de notre activité de responsabilité sociale en tant qu’Association, puisque nous offrons aujourd’hui 2.500 ftours à l’Association Jood qui va nous permettre d’aider les nécessiteux pendant ce mois sacré », a expliqué le Pdg de Dislog Group.