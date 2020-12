Dans sa volonté de devenir une destination bien-être à part entière, le Spa Royal Mansour enrichit son offre et s’associe à de nouvelles marques de soins, visant à améliorer le bien-être physique, mental et émotionnel. En premier lieu, le Spa Royal Mansour annonce son partenariat avec la marque australienne Intraceuticals, reconnue pour ses techniques innovantes et résultats durables.

A partir du 15 décembre 2020, le Spa Royal Mansour dévoile trois soins personnalisables signés Intraceuticals, basés sur une technologie innovante de stratification hyaluronique en trois étapes, associée à l’utilisation de l’oxygène thérapeutique sous pression. Ces traitements ciblés ont pour but de favoriser la production de sérums, spécialement formulés pour la peau à base d’acide hyaluronique, de vitamines, de plantes, d’antioxydants et de peptides. Les soins Intraceuticals laissent la peau visiblement hydratée, éclatante et liftée après une seule application.

La nouvelle carte du Spa Royal Mansour propose le soin « Rajeunissant Anti-Âge » pour une hydratation intense, le « Clarity Blemish » pour lutter contre les irritations et assainir la peau. Le traitement « Eclaircissant Opulence », quant à lui, illumine et équilibre les teints ternes et irréguliers. Des boosters complémentaires, notamment du collagène, de la vitamine C, de la vitamine A et des antioxydants, sont également disponibles pour prolonger l’expérience et personnaliser chaque traitement.

Fondée en 2002 par Anthony McMahon à l’issue de plusieurs études effectuées sur les diverses applications de l’oxygène, Intraceuticals a pour mission d’exploiter les technologies émergentes et de pointe pour fournir des solutions innovantes et des soins axés sur des résultats rapides et visibles à court terme, mais aussi des résultats efficaces qui contribuent à la santé de la peau à long terme. Fabriqués en Australie, les traitements et les produits Intraceuticals sont « non testés sur les animaux » et « sans paraben ».

Dans le cadre du partenariat entre le Spa Royal Mansour et Intraceuticals, Anthony McMahon déclare « Intraceuticals n’est disponible que dans les plus prestigieuses cliniques et les meilleurs hôtels et spas. Nous offrons des expériences uniques qui dépassent les attentes des clients les plus exigeants, tout comme le Royal Mansour Marrakech, c’est donc le partenariat parfait ! ».

« Le Spa Royal Mansour est le temple de la beauté et du bien-être dans toute son excellence. Cette union – avec une marque aussi innovante et distinctive qu’Intraceuticals – est très valorisante pour nous. » affirme Malika Rojhani, Directrice du Spa Royal Mansour. « Sa technologie de pointe offrira à nos clients des résultats cliniques spectaculaires et un effet de rajeunissement unique » ajoute-t-elle.

Jean-Claude Messant, Directeur Général du Royal Mansour Marrakech, se réjouit d’accueillir la marque Intraceuticals qui vient compléter la gamme des soins d’exception qu’offre le Spa Royal Mansour. Il déclare : « c’est une belle collaboration qui s’annonce, prémisse de l’évolution du Spa Royal Mansour comme une destination Wellness à part entière. L’année 2021 sera marquée par la mise en place d’une philosophie de bien-être global à travers des programmes spécifiques offrant des solutions personnalisées ».

Au Maroc, Intraceuticals est une exclusivité Spa Royal Mansour. De nouveaux partenariats avec des marques de soins prestigieuses seront également révélés au printemps 2021, positionnant ainsi le Spa du Royal Mansour Marrakech comme une véritable référence dans l’univers du bien-être.