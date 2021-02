Selon le Dr. Moulay Saïd Afif, président de la Société médicale des sciences médicales (SMSM), grâce au respect des citoyens des mesures de protection et aux décisions prises par l’État, le nombre de nouveaux cas a commencé à diminuer.

Et ce qui est plus important, c’est que même s’il y a une baisse des tests PCR effectués, le taux de positivité est passé de 25 à 10% et dernièrement à 6%, alors que le nombre de cas en réanimation a diminué de façon importante plus de 1.100 à moins de 700 cas, outre le recul du nombre de décès”, a-t-il ajouté.