Les résultats de l’enquête de Bank Al-Maghrib (BAM) sur les taux débiteurs pour le premier trimestre de 2022 font ressortir une baisse du taux moyen global à 4,28%, après 4,44% un trimestre auparavant.

Par objet économique, les taux se sont établis à 3,90% pour les facilités de trésorerie, à 4,30% pour les crédits à l’équipement, à 4,60% pour les prêts immobiliers et à 6,50% pour ceux à la consommation, fait savoir la Banque Centrale.

Par secteur institutionnel, le taux appliqué aux crédits aux particuliers s’est situé à 5,23% et celui des prêts aux entreprises non financières à 4%.

Pour les crédits aux entreprises non financières privées, le taux les assortissant s’est établi à 4,02%, avec un taux de 3,65% pour les grandes entreprises (GE) et de 4,85% pour les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME).