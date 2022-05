L’économie marocaine a perdu 58.000 postes d’emploi au niveau national entre le premier trimestre de 2021 et celui de 2022, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Cette perte résulte du solde d’une création de 90.000 postes en milieu urbain et d’une perte de 148.000 en milieu rural, après une perte de 202.000 postes une année auparavant, précise le HCP qui vient de publier une note d’information relative à la situation du marché du travail au 1er trimestre 2022.

Par type d’emploi, 98.000 emplois non rémunérés ont été perdus, dont 80.000 en rural et 18.000 en urbain, fait savoir la même source, ajoutant que l’emploi rémunéré a progressé de 40.000 postes, conséquence d’une création de 108.000 emplois en urbain et d’une perte de 68.000 en rural.

S’agissant du taux d’activité, il a reculé, au niveau national, d’un point à 44,5% entre le premier trimestre de 2021 et la même période de 2022. Cette baisse résulte du repli de la population active de 1% et de l’accroissement de la population en âge d’activité (15 ans et plus) de 1,4%.

La baisse du taux d’activité est plus prononcée en milieu rural (-1,8 point à à 49,3%) qu’en milieu urbain (-0,7 point à 41,9%).

En outre, le HCP fait état d’une baisse des taux d’activité des femmes et des hommes de 1,2 point et de 1,1 point pour s’établir à 20% et 69,6%, respectivement.

De son côté, le taux d’emploi a diminué à 39,1% au niveau national. Ce taux a connu une légère baisse de 0,2 point en urbain (de 35,3% à 35,1%), alors qu’il a perdu 1,6 point en rural (de 48,4% à 46,8%). Il a aussi reculé à 62,3% chez les hommes et à 16,6% parmi les femmes.