La commission électorale de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a annoncé mardi qu’elle a reçu une seule liste de candidature à la présidence et au comité directeur de l’instance fédérale présidée par Fouzi Lekjaa.

« La commission électorale de la Fédération royale marocaine de football s’est réunie pour statuer au sujet des listes de candidatures à la présidence et au comité directeur de la FRMF et annonce avoir réceptionné une seule et unique candidature à savoir la candidature présidée par Fouzi Lekjaa », a indiqué la commission dans un communiqué.

Elle a indiqué qu’ »après examen du dossier de candidature de Lekjaa, la commission électorale précise qu’elle répond aux exigences réglementaires requises ».