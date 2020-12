Pour mieux appréhender les opportunités business qu’offre le marché ivoirien, l’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX), en partenariat avec le cabinet Harvard Consulting, a organisé un webinaire de la série « Doing business », mercredi 23 décembre 2020. Une conférence présidée par Saloua Karkri Belkeziz, présidente de la Commission Afrique au sein de l’ASMEX et animée par Philippe Cordier, fondateur de Ceemo, spécialisée dans le conseil et les services opérationnels en Afrique de l’Ouest.

Le taux d’inclusion financière de la Côte d’Ivoire est plutôt faible malgré un grand nombre de banques. 22% de la population de plus de 15 ans possède un compte bancaire tandis que 55% de cette même population possède un compte mobile money. Le pays compte 29 banques dont 26 filiales et 1 agence pour 36.000 habitants contre 1 agence pour 5.400 habitants au Maroc. En 2019 la Côte d’Ivoire était le 26éme marché d’exportation du Maroc (0,6% des exportations marocaines) et le 79éme marché d’importation du Maroc.

Les exportations du Maroc vers la Côte d’Ivoire couvrent plusieurs domaines d’activité. 70 à 80% des médicaments du pays proviennent du royaume. Les exportations de fertilisants s’élèvent à 45 millions de dollars et l’équipement électrique à 28 millions de dollars. Le secteur du papier exporte quant à lui pour 14 millions de marchandises tandis que pour les produits de la mer les échanges s’élèvent à 11 millions de dollars.

Les importations du royaume en provenance de Côte d’Ivoire concernent le bois à hauteur de 4,9 millions de dollars et le cacao à hauteur de 4,3 millions de dollars.

Les opportunités pour les exportateurs marocains sont nombreuses et dans différents secteurs. «Depuis 2017, le marché des dispositifs médicaux en Côte d’Ivoire a connu une forte croissance de près de 100% au niveau des importations », déclare Philippe Cordier aux exportateurs marocains. Selon lui le secteur des cosmétiques est aussi porteur et représente une opportunité viable pour l’offre exportable marocaine. « La femme ivoirienne utilise en moyenne 9 produits capillaires, 7 produits de maquillages et 5 autres produits de soins de la peau. Les marques étrangères sont préférées par 73% des Ivoiriens contre 27% pour les marques locales », explique Cordier.

Toutefois, la Côte d’Ivoire comme beaucoup de pays en voie de développement comptent un nombre d’entreprises qui opèrent dans le secteur informel et dont l’importance est indéniable. L’excès de régulations publiques ne constitue pas une entrave importante au développement des activités informelles. Il existe entre l’administration et le secteur informel un modus vivendi basé sur l’ignorance mutuelle.

Les relations du Maroc et de la Côte d’Ivoire datent du 16 août 1962, elles ont pris une nouvelle dimension le 21 janvier 2015 par la signature d’un accord de partenariat stratégique et économique. Plus de 50 acteurs marocains sont engagés au côté de plus de 80 partenaires ivoiriens pour la réalisation de 160 projets structurants dans les domaines du logement social, de l’agriculture, du tourisme, des communications, des mines, de la pêche et des infrastructures sans oublier la valorisation de la baie de Cocody.