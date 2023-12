La communauté marocaine établie en Italie se hisse en tête des entrepreneurs étrangers dans la péninsule, selon des données publiées, jeudi, par l’Observatoire transalpin Infocamere.

Les entreprises créées par des étrangers en Italie appartiennent aux ressortissants du Maroc (12,1%), de Roumanie et de Chine, suivis de l’Albanie et du Bangladesh, indique l’institution chargée de l’élaboration des statistiques relatives aux secteurs de l’industrie et du commerce, pour le compte de la Chambre de commerce italienne.

Par ailleurs, l’Observatoire relève qu’en termes de possession de titre de séjour, parmi les résidents non européens, les Marocains arrivent en tête, suivis des Albanais et des Ukrainiens. « Avec près de 400.000 personnes, le Maroc est le premier pays en termes de nombre de titres de séjour », indique Infocamere.

Selon les chiffres officiels, le nombre de citoyens non-européens titulaires d’un permis de séjour régulier en Italie a augmenté en 2022. Ainsi, au 1er janvier 2023, ils comptaient 3.727.706, soit une hausse de 4,7% par rapport à une année auparavant.

D’après un rapport, publié récemment par l’Observatoire des étrangers de l’Institut national de la sécurité sociale en Italie (INPS), les Marocains occupent la troisième place des travailleurs étrangers actifs, avec un chiffre total de 323.158.