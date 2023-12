Les industriels anticipent, pour les trois prochains mois, une amélioration de l’activité de la production et des ventes dans toutes les branches à l’exception de l’agro-alimentaire où ils s’attendent à une stagnation des ventes, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Cependant, plus d’une entreprise sur quatre déclare des incertitudes quant à l’évolution future de ces deux indicateurs, indique BAM dans son enquête mensuelle de conjoncture dans l’industrie du mois d’octobre 2023.

En outre, cette enquête fait ressortir une amélioration de l’activité durant le mois dernier. « La production aurait enregistré une hausse dans toutes les branches d’activité et le taux d’utilisation des capacités de production (TUC) se serait stabilisé autour de 76% », précise la même source.

Pour ce qui est des ventes, elles auraient affiché un accroissement recouvrant une augmentation sur le marché local et une baisse des expéditions à l’étranger. Par branche, elles auraient progressé dans l’ensemble des branches à l’exception de la « chimie et parachimie » où elles auraient plutôt reculé.

Concernant les commandes, elles auraient connu une stagnation, reflétant des hausses dans « l’agroalimentaire » et « l’électrique et électroniques », une stagnation dans la « mécanique et métallurgie » et des baisses dans le « textile et cuir » et dans la « chimie et parachimie ».

Les carnets de commandes se seraient, pour leur part, situés à un niveau inférieur à la normale dans l’ensemble des branches à l’exception de « l’agroalimentaire » où ils auraient affiché un niveau normal.