L’Institut Marocain d’Intelligence Stratégique (IMIS) a publié jeudi un Policy paper consacré à l’analyse des perspectives d’évolution de la dynamique d’internationalisation de l’économie marocaine post-pandémie.

Elaborée par Hafsa El Bekri, chercheure en économie internationale, cette contribution s’attache à étudier d’une part le positionnement du Maroc dans les Chaînes de Valeurs Mondiales (CVM) et propose d’autre part un tour d’horizon de l’orientation des relations économiques du Royaume sur les deux prochaines décennies, indique l’IMIS dans un communiqué.S’inscrivant dans une démarche prospective, ce Policy paper expose le positionnement actuel du Royaume dans les CVM de six secteurs clés à savoir : l’automobile, l’aéronautique, le textile, l’agroalimentaire, les services et l’industrie pharmaceutique, relève l’Institut.

L’analyse se penche également sur les perspectives d’évolution de ces six pôles de croissance selon 3 hypothèses, fait savoir l’IMIS, notant que l’auteure expose les scénarios de continuités (1) qui pourraient offrir au Royaume des opportunités de croissance en lien avec la décomposition internationale des processus de production.

Parallèlement, elle expose les scénarios de ruptures qui constituent une menace pour les secteurs identifiés, et qui pourraient se matérialiser soit par (2) un repli national soit par (3) un phénomène de relocalisation. Les projections sont également renforcées par un examen des principaux défis à relever pour mener à bien l’internationalisation de l’économie marocaine.

Dans une seconde et dernière partie, Mme El Bekri se propose d’identifier les relations économiques et financières qui représentent un enjeu stratégique de développement pour le Royaume, et qui devront être renforcées à travers une politique de diversification des partenariats en particulier vers l’Afrique et les BRICS.

L’analyse est téléchargeable sur le lien : https://imis.ma/publications/internationalisation-de-leconomie-marocaine/.

L’Institut Marocain d’Intelligence Stratégique (IMIS) est un Think-Tank consacré à l’étude des enjeux stratégiques du Maroc. L’Institut publie des ouvrages de référence sur le pays, dont “Un chemin Marocain : 1999-2019 Parcours d’un Royaume en Transformation”, “Le Maroc Stratégique”, ou “Une Ambition Marocaine”.