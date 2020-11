L’Institut Marocain d’Intelligence Stratégique (www.imis.ma) a dévoilé lundi 16 Novembre un policy paper baptisé « Relance du tourisme médical au Maroc : une industrie négligée bien que profitable à saisir »,. Élaborée par Camélia Dinia et Jihad Jorio, deux consultantes en stratégie et influences internationales, l’analyse met en lumière les perspectives d’évolution de ce secteur à cheval entre deux industries mises à rude épreuve par la pandémie du coronavirus et dont les conséquences ont été relativement positives pour l’un (le secteur médical), et dramatiques pour l’autre (le tourisme).

L’étude réalisée par le duo d’expertes explore les bénéfices pour le Maroc de se positionner sur ce marché en plein essor qui devrait atteindre 207,9 milliards USD d’ici 2027. Renforcé par le vieillissement de la population mondiale, conjugué à la recherche grandissante chez les populations des pays développés de procédures thérapeutiques de qualité à bas coût – particulièrement pour des traitements non couverts par les assurances, tels que la chirurgie esthétique – le tourisme médical représente une opportunité concrète pour le royaume de générer des revenus directs et contribuer au développement global de l’économie nationale.

Les auteures proposent l’élaboration d’une stratégie de marque visant à promouvoir l’image du Maroc à l’international, basée sur la réputation du royaume en matière de santé, de sa localisation stratégique ainsi que la stabilité politique et la disponibilité d’infrastructures hôtelières et un réseau de transport aérien de qualité.

Enfin, l’analyse évoque la création d’un office du tourisme médical, l’élaboration d’un cadre réglementaire, ainsi que la revalorisation du numérique afin d’améliorer la compétitivité du pays.