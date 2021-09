Depuis l’avènement de la pandémie Covid–19. ce fléau mondiale a complètement déstructuré et mis en péril les activités touristiques marocaines dans leur globalité.

En effet, confrontés aux dernières mesures restrictives limitant les déplacements entre les villes, les fermetures avancées des points de ventes des établissements touristiques ont impacté négativement et drastiquement l’activité touristique et l’ensemble de son business.

Compte tenu du manque de visibilité et devant la difficulté d’imaginer une pseudo–reprise et ce, malgré le respect par les professionnels des mesures sanitaires de circonstances, l‘ Association Régionale des Agences de Voyages de Casablanca/Settat se joint à l’Association de l’industrie Hôtelière de Casablanca et sa Région pour lancer un signal de détresse. En effet, cette situation risque de causer d”une part la fermeture de plusieurs agences de voyages et hôtels de la grande région Casablanca/Settat et d’autre part une crise sociale manifestée par une perte sèche de ressources humaines qualifiées.

Devant ce triste constat, les professionnels des agences de voyages et les hôteliers de casa/Settat s’engagent à mettre tout en œuvre pour collaborer ensemble dans le cadre d’un partenariat win/win et ce. en ces moments de crise qui s’avèrent critiques pour tout le secteur. Aussi, les professionnels des agences de voyages et hôteliers de Casablanca/Settat sollicitent avec insistance un soutien indéfectible et en particulier:

Prolonger les mesures de soutien par la contribution financière du CVE / CNSS a u profit du perso1mel des entrepri s es des agences de voyages et hôtels de la région Casablanca/Settat. jusqu·au décembre 20 2 2,

par financière du profit du perso1mel des des de hôtels de la région jusqu·au décembre Reporter toutes les échéances fiscales et bancaires et accorder un délai sans frais aux crédits des employés et aux crédits des entreprises.

toutes échéances fiscales et et accorder sans aux crédits employés et aux entreprises. Aménager le paiement des primes d’assurances RCP exigées particulièrement pour les agences de voyages,

particulièrement pour les de Accorder des subventions aux entreprises selon le bilan 2019 avec un plafond à l’image de plusieurs pays (E urop e et Amérique)

subventions aux entreprises selon le 2019 avec à (E e et Amérique) Exonération des impôts

Déclarer la pandémie Covid – 19cn tant que catastrophe naturelle

Toutefois, l’Association Régionales des Agences de Voyages de Casablanca/Settat et l’Association de l’Industrie hôtelière de Casablanca et Sa Région s‘engagent dans une dynamique de consolidation pour constituer un front commun de lutte contre cette pandémie et préparer une base certaine de reprise que nous appelons de tous nos vœux.

Nous exprimons toute notre gratitude à notre gouvernement et particulièrement à notre ministère de tutelle pour tous les efforts déployés et pour son accompagnement inconditionnel à toute l’industrie touristique et ce. en parfaite adéquation avec les hautes orientations de notre AUGUSTE ROI que Dieu le garde.