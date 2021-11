Le projet de fabrication des vaccins au Maroc, et surtout ceux contre le Covid-19, est sur de bons rails. Et on en apprend davantage grâce à une décision (feu vert) du Conseil de la concurrence donnant le feu vert à la société «Sensyo Pharmatech» qui fabriquera les vaccins aussi bien pour le Maroc que pour les pays africains.

En effet, selon par Maghreb-Intelligence, qui cite des documents consultés, la dite société est une société anonyme de droit marocain. Dans son tour de table, on retrouve le Fonds Mohammed VI pour l’investissement, le consortium BAB (Bank of Africa, Attijariwafa bank et Banque centrale populaire), recipharm AB (société de droit suédoise) et Samir Machhour, expert international basé en Corée du Sud et spécialiste de la pandémie du Covid-19.

Dans un premier temps, la production attendue, qui devra démarrer à la fin de ce mois de novembre, est de 5 millions de doses de vaccins.

Selon le Conseil de la concurrence, les besoins du Maroc en vaccins (hors vaccins anti-Covid) se chiffrent à quelque 21 millions de doses par an. Ces besoins seront en 2023, selon les projections, de 22,3 millions de doses, indique le média français.

Pour rappel, la création de cette nouvelle société ainsi que l’accord pour la production du vaccin ont fait l’objet d’une cérémonie de signature entre les différents intervenants, le 5 juillet 2021 au Palais Royal de Fès sous la présidence du Roi Mohammed VI.