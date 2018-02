Infomédiaire Maroc – La Fondation Attijariwafa bank organise en partenariat avec L’Union Professionnelle des Editeurs du Maroc, le lundi 12 février 2018 à 18 heures à l’espace d’art Actua de Casablanca, la cérémonie de lancement de la 3ème édition de la Rentrée Littéraire 2018. Et en marge de cette cérémonie, une conférence-débat sur ‘‘le rôle de l’Ecriture dans les mutations sociales’’ réunira Rahma Bourqia, Sociologue et Anthropologue, Abdeslam Cheddadi, Historien et Mohamed Tozi, Politologue, sous la modération de Driss Jaydane, Ecrivain et Chroniqueur. A noter que cet évènement sera marqué par une importante annonce de la Fondation Attijariwafa bank, en faveur de la promotion du livre marocain, en langues arabe et française. A suivre !

Rédaction Infomédiaire