Le ministère de la Justice et le Fonds des Nations Unies pour la Population au Maroc (UNFPA) ont signé un nouvel accord de partenariat en appui à la réforme du système judiciaire en faveur de la garantie des droits de l’homme, à travers l’amélioration de l’accessibilité à la justice en particulier pour les femmes et les populations vulnérables.

Durant cette année 2023, le travail conjoint entend renforcer le débat national sur la réforme législative en particulier le code de la famille et le Code pénal à travers des évènements de grande envergure en faveur de la mobilisation sociétale autour d’une vision partagée des réformes projetées.

L’action conjointe mettra, par ailleurs, l’accent sur les dispositions relatives au mariage d’enfants. Des évènements pluriacteurs seront organisés au niveau de plusieurs régions du Maroc, avec une participation de l’ensemble des parties prenantes.

Un intérêt particulier sera aussi accordé au renforcement de la qualité des prestations des services de la prise en charge des femmes survivantes à la violence et au renforcement des capacités du personnel de première ligne notamment le bureau des assistances sociales.

L’action conjointe sera également marquée par une ouverture sur les expériences comparées notamment la coopération sud-sud avec un focus sur la dimension africaine.

Cette année 2023 marque le lancement du 10e cycle de coopération entre le Gouvernement du Maroc et UNFPA pour la période 2023-2027. Donnant la priorité à la jeune fille, le programme de ce nouveau cycle a été approuvé lors de la dernière réunion de la session annuelle formelle du conseil d’administration de l’UNFPA tenue à New York en septembre 2022. Le travail de UNFPA au Maroc contribue à concrétiser la vision du Nouveau Modèle de Développement 2021-2035 et s’inscrit dans les orientations du plan-cadre de coopération du gouvernement marocain et le Système des Nations Unies pour le développement durable 2023-2027. Il contribue également à accélérer la réalisation des objectifs mondiaux de développement durable (ODD) à l’horizon 2030 et à réaliser la vision transformatrice de la Conférence Internationale sur la Population et le Développement, qui va célébrer son 30e anniversaire en 2024.